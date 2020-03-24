Мобильный Урал: по итогам 2019 года Урал и Поволжье обогнали Москву по количеству новых пользователей мобильного банкинга Росбанка

24 Март 2020 2020-03-24T15:18:50+03:00

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— 2019 год стал прорывным для Росбанка с точки зрения роста проникновения дистанционного банковского обслуживания. Сегодня уже более 55% наших частных клиентов по всей России активно используют мобильный банкинг. Мы также отмечаем интересный факт — в 2019 году некоторые российские регионы не просто вышли на уровень Москвы по этому показателю, но и обогнали столицу. Так, с середины 2019 года ее стали активно догонять Поволжье, Урал и Северо-Запад, а чуть позже в борьбу вступил и Юг России. По итогам 2019 года Поволжью и Уралу удалось опередить Москву, а крупным городам Северо-Запада и Юга — сравняться со столицей по количеству активных пользователей мобильного приложения. Параллельное совершенствование дистанционного сервиса и линейки розничных продуктов позволяет нам прогнозировать такие же высокие темпы дальнейшей диджитализации бизнеса, — отметил член правления, директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола.

По итогам 2019 года 55% всех клиентов Росбанка являются активными пользователями мобильного приложения и интернет-банка. С 2017 по 2019 год показатель проникновения сервисов дистанционного банковского обслуживания по Росбанку вырос с 25% до общероссийского уровня в 55%, зафиксированного компанией Finalta. При этом рост по Росбанку произошел за счет пользователей мобильного приложения: по данным Finalta, соотношение между мобильным приложением и интернет-банком по России составляет 10 к 7, по Росбанку — 10 к 1. 77% новых клиентов Росбанка с начала сотрудничества пользуются именно приложением.

Лидером среди макрорегионов России по количеству клиентов, использующих мобильный и интернет-банкинг, по итогам 2019 года стал макрорегион Урал-Волга (61,5%), продемонстрировавший самый активный рост +17,2%. Следом за ним идет Москва (61,2%) и Северо-Запад (60,1%). Закрывают список Юг России (58,9%), Сибирь (54,2%) и Дальний Восток (50,1%). Сибирские города-миллионники также сравнялись с Москвой по количеству новых подключений к мобильному банку, однако в целом по Сибири проникновение дистанционного банкинга чуть ниже, так как растет данный показатель в большей степени в крупных городах, в то время как на Урале, в Поволжье и на Юге рост наблюдается, в том числе, и в небольших населенных пунктах. Однако есть и города-исключения. К примеру, абсолютным рекордсменом по количеству клиентов, использующих мобильный банк, стала Тюмень (к концу 2019 года боле 67% клиентов Росбанка в Тюмени взаимодействуют с банком через приложение). Первую тройку крупных городов России по количеству новых подключений сформировали Казань (+20% за год), Пермь (+18,8%) и Нижний Новгород (+18,7%).

Кроме того, Росбанк проанализировал активность клиентов по всей России по нескольких категориям покупок, совершаемых с помощью безналичной оплаты, c начала февраля 2020 года — периода активного информирования россиян о распространении коронавируса COVID19, в том числе — на территории РФ. Так, начиная с 9 февраля произошел скачок количества оплат поездок на такси на 10%, по сравнению с январем, и этот уровень сохраняется сегодня. Аналогичный скачок удалось отследить по покупкам в аптеках: с начала февраля количество приобретенных россиянами аптечных товаров выросло на 5% и продолжает удерживаться на этом уровне.

ПАО РОСБАНК, генеральная лицензия №2272 от 28.01.15г.

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ИСТОЧНИК KP.RU