«Чуть голова закружилась, и все»: в Копейске сняли детей, гуляющих по недострою
Во вторник, 24 марта, группу школьников заметили на не достроенном здании, самые смелые подходили к краю крыши, чтобы оценить высоту. Пользователь соцсетей выложил видео в группу «Копейск В Теме» с подписью: «Уважаемые жители Копейска. Посмотрите это видео, возможно на нем есть ваш ребенок. Проведите беседу, пока не случилось горе! Дети рискуют, подходя к краю, у меня дух захватывало, а что у них? Чуть голова закружилась, и все.»
Пользователи шокированы, как ребятам удалось забраться на недостройку?
— Не узнать.... Но для профилактики — люлей вломила, — пишет мама-подписчица паблика.
До начала каникул, школьникам, на усмотрение родителей, разрешили свободно посещать занятия. Эти меры были приняты из-за распространения коронавируса, но никто не придумал, чем занять детей.
Подростки в Копейске залезли на не достроенное здание.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU