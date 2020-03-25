2020-03-25T06:06:12+03:00
Общество

«Чуть голова закружилась, и все»: в Копейске сняли детей, гуляющих по недострою

Видео увидели родители
Ангелина ЗАКИРОВА
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Свидетель заснял, как дети «веселятся» на крыше, и выложил в соцсетиСвидетель заснял, как дети «веселятся» на крыше, и выложил в соцсети
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Во вторник, 24 марта, группу школьников заметили на не достроенном здании, самые смелые подходили к краю крыши, чтобы оценить высоту. Пользователь соцсетей выложил видео в группу «Копейск В Теме» с подписью: «Уважаемые жители Копейска. Посмотрите это видео, возможно на нем есть ваш ребенок. Проведите беседу, пока не случилось горе! Дети рискуют, подходя к краю, у меня дух захватывало, а что у них? Чуть голова закружилась, и все.»

Пользователи шокированы, как ребятам удалось забраться на недостройку?

— Не узнать.... Но для профилактики — люлей вломила, — пишет мама-подписчица паблика.

До начала каникул, школьникам, на усмотрение родителей, разрешили свободно посещать занятия. Эти меры были приняты из-за распространения коронавируса, но никто не придумал, чем занять детей.

Подростки в Копейске залезли на не достроенное здание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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