«Чуть голова закружилась, и все»: в Копейске сняли детей, гуляющих по недострою

25 Март 2020 2020-03-25T06:06:12+03:00

Свидетель заснял, как дети «веселятся» на крыше, и выложил в соцсети

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Во вторник, 24 марта, группу школьников заметили на не достроенном здании, самые смелые подходили к краю крыши, чтобы оценить высоту. Пользователь соцсетей выложил видео в группу «Копейск В Теме» с подписью: «Уважаемые жители Копейска. Посмотрите это видео, возможно на нем есть ваш ребенок. Проведите беседу, пока не случилось горе! Дети рискуют, подходя к краю, у меня дух захватывало, а что у них? Чуть голова закружилась, и все.»

Пользователи шокированы, как ребятам удалось забраться на недостройку?

— Не узнать.... Но для профилактики — люлей вломила, — пишет мама-подписчица паблика.

До начала каникул, школьникам, на усмотрение родителей, разрешили свободно посещать занятия. Эти меры были приняты из-за распространения коронавируса, но никто не придумал, чем занять детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768474" frameborder="0"></iframe> Подростки в Копейске залезли на не достроенное здание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU