Губернатор Курганской области запретил грустить, унывать и оскорблять

24 Март 2020 2020-03-24T16:50:22+03:00

Такие запреты губернатор подготовил во время совещания оперативного штаба по коронавирусу. Фото: Вадим Шумаков, instagram.com

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Я запрещаю вам грустить — примерно так выглядит последний пост губернатора Курганской области Вадима Шумакова, адресованный гражданам. Так, глава региона решил поддержать жителей в период карантина и эпидемии коронавируса.

Среди запретов губернатора: уныние, оскорбление, грусть и паника. Кроме того, все граждане обязаны проявлять уважение друг к другу. К таким выводам глава региона пришел по итогам совещания оперативного штаба по коронавирусу.

— Если серьезно, то простая человеческая и мужская просьба ко всем, кто прочел эти строки — помогите тем, кто нуждается в такой помощи и поддержите тех, кому явно не по себе, — написал Шумаков в своем Instagram-аккаунте.

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ИСТОЧНИК KP.RU