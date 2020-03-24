2020-03-24T16:50:22+03:00
Общество

Губернатор Курганской области запретил грустить, унывать и оскорблять

Такие «ограничения» введены из-за паники по китайской инфекции
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Такие запреты губернатор подготовил во время совещания оперативного штаба по коронавирусу. Фото: Вадим Шумаков, instagram.comТакие запреты губернатор подготовил во время совещания оперативного штаба по коронавирусу. Фото: Вадим Шумаков, instagram.com
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Я запрещаю вам грустить — примерно так выглядит последний пост губернатора Курганской области Вадима Шумакова, адресованный гражданам. Так, глава региона решил поддержать жителей в период карантина и эпидемии коронавируса.

Среди запретов губернатора: уныние, оскорбление, грусть и паника. Кроме того, все граждане обязаны проявлять уважение друг к другу. К таким выводам глава региона пришел по итогам совещания оперативного штаба по коронавирусу.

— Если серьезно, то простая человеческая и мужская просьба ко всем, кто прочел эти строки — помогите тем, кто нуждается в такой помощи и поддержите тех, кому явно не по себе, — написал Шумаков в своем Instagram-аккаунте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор Курганской области запретил грустить, унывать и оскорблять
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