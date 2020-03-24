Челябинские волонтеры доставляют еду и лекарства пенсионерам

24 Март 2020 2020-03-24T17:56:30+03:00

Пока доставкой занимаются студенты мединститута, но в будущем могут присоединиться и другие жители города. Фото: Волонтеры-медики, vk.com

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Если вы боитесь отпускать своих бабушек и дедушек на улицу из-за коронавируса — есть решение. Челябинские волонтеры запустили доставку продуктов и лекарств на дом пенсионерам.

Как сообщает сайт hornews.com, в столице Южного Урала помощь пожилым людям оказывают студенты мединститута и общественное движение «Волонтеры-медики». Доставка бесплатная — пенсионерам нужно лишь передать по телефону список покупок и отдать деньги за товар. При этом, волонтеры соблюдают все меры предосторожности — маски, перчатки. Даже посылку оставляют у двери пенсионера.

— Перед походом мы звоним пенсионеру, уточняем, все ли верно, договариваемся об оплате товаров и идем в магазин. Пока нам пришло немного заявок, пенсионеры обычно просили купить крупу, молоко, сметану и картошку, — цитирует сайт координатора волонтеров Ольгу Чижову.

СПРАВКА КП

Волонтеры отмечают, что помочь пенсионерам могут не только студенты-медики, но и другие жители города. Если вы хотите помочь проекту и поучаствовать в доставке, звоните по телефону регионального координатора движения «Волонтеры-медики» Ольги Чижовой 8 (919) 115 81 51.

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