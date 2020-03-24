2020-03-24T19:30:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти тысяча челябинцев за сутки ушла на карантин

Все из-за угрозы распространения коронавируса
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Проверять как люди остаются в изоляции будут медработники и полицияПроверять как люди остаются в изоляции будут медработники и полицияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все на карантин: за прошедшие сутки около тысячи южноуральцев ушли на самоизоляцию. Как рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, на дом к записавшимся на карантин людям будут ходить медработники и полицейские.

— Все списки людей, находящихся на карантине переданы, за последние сутки их число увеличилось почти на тысячу человек. Важно позвонить на горячую линию, зарегистрироваться и оформить больничный лист. Если у вас нет никаких катаральных явлений в виде температуры и кашля, то анализ будет взят на десятый день, чтобы прошел инкубационный период, — цитирует заместителя главы региона издание «Южноуральская панорама».

Вице-губернатор также добавила, что самоизолироваться могут люди до 45 лет. Гражданам старшего поколения, которые могли иметь контакт с инфицированным, советуют отправиться на госпитализацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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