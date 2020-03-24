2020-03-24T19:28:10+03:00
Общество

Челябинская телебашня засияла итальянскими цветами

Это южноуральский знак солидарности по ситуации с коронавирусом
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Такую картину можно наблюдать сейчас на телебашнеТакую картину можно наблюдать сейчас на телебашнеФото: Ирина ФАДЮШИНА
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В поддержку Италии: челябинскую телевышку украсил флаг народа Апеннинского полуострова. Новый рисунок на башне засняла наш корреспондент Ирина Фадюшина.

Поддержку Италии, в которой сейчас бушует коронавирусная инфекция, оказывают не только в других городах России, но и по всему миру. В цвета флага окрасят здания музеев, театров и галерей.

За время пандемии коронавируса, Италия опередила Китай по количеству смертей от инфекции. Несмотря на спад заболеваемости после введения карантина, ситуация на некоторых частях Апеннинского полуострова все еще остается непростой.

Челябинская телебашня засияла итальянскими цветами.Автор: Ирина Фадюшина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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