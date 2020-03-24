Челябинская телебашня засияла итальянскими цветами
В поддержку Италии: челябинскую телевышку украсил флаг народа Апеннинского полуострова. Новый рисунок на башне засняла наш корреспондент Ирина Фадюшина.
Поддержку Италии, в которой сейчас бушует коронавирусная инфекция, оказывают не только в других городах России, но и по всему миру. В цвета флага окрасят здания музеев, театров и галерей.
За время пандемии коронавируса, Италия опередила Китай по количеству смертей от инфекции. Несмотря на спад заболеваемости после введения карантина, ситуация на некоторых частях Апеннинского полуострова все еще остается непростой.
Челябинская телебашня засияла итальянскими цветами.Автор: Ирина Фадюшина
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ИСТОЧНИК KP.RU
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