24 Март 2020 2020-03-24T19:28:10+03:00

Такую картину можно наблюдать сейчас на телебашне Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Это южноуральский знак солидарности по ситуации с коронавирусом

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В поддержку Италии: челябинскую телевышку украсил флаг народа Апеннинского полуострова. Новый рисунок на башне засняла наш корреспондент Ирина Фадюшина.

Поддержку Италии, в которой сейчас бушует коронавирусная инфекция, оказывают не только в других городах России, но и по всему миру. В цвета флага окрасят здания музеев, театров и галерей.

За время пандемии коронавируса, Италия опередила Китай по количеству смертей от инфекции. Несмотря на спад заболеваемости после введения карантина, ситуация на некоторых частях Апеннинского полуострова все еще остается непростой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768511" frameborder="0"></iframe> Челябинская телебашня засияла итальянскими цветами.Автор: Ирина Фадюшина

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ИСТОЧНИК KP.RU