2020-03-25T07:54:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Футболисты из Челябинской области поддержали челлендж #StayAtHomeChallenge

Акция #StayAtHomeChallenge набирает популярность в соцсетях
Ангелина ЗАКИРОВА
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Юные футболисты нашли альтернативу тренировкамЮные футболисты нашли альтернативу тренировкам
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Юные футболисты из снежинской команды «Звезда» призывают жителей Челябинской области остаться дома ради, чтобы остановить распространение опасного вируса, они записали на видео, как набивают рулон туалетной бумаги, вместо меча.

Инициативу подержали взрослые и тоже сняли, как они практикуют свои футбольные навыки на туалетной бумаге. Видео футболисты выложили в сеть с хештегом «Оставайся дома».

Ранее в челлендже поучаствовали хоккеисты «Трактора», чтобы убедить южноуральцев поменьше выходить из дома во время пандемии коронавируса.

Футболисты из Челябинской области поддержали #StayAtHomeChallenge.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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