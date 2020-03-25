Футболисты из Челябинской области поддержали челлендж #StayAtHomeChallenge

25 Март 2020 2020-03-25T07:54:14+03:00

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Юные футболисты из снежинской команды «Звезда» призывают жителей Челябинской области остаться дома ради, чтобы остановить распространение опасного вируса, они записали на видео, как набивают рулон туалетной бумаги, вместо меча.

Инициативу подержали взрослые и тоже сняли, как они практикуют свои футбольные навыки на туалетной бумаге. Видео футболисты выложили в сеть с хештегом «Оставайся дома».

Ранее в челлендже поучаствовали хоккеисты «Трактора», чтобы убедить южноуральцев поменьше выходить из дома во время пандемии коронавируса.

Футболисты из Челябинской области поддержали #StayAtHomeChallenge.

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ИСТОЧНИК KP.RU