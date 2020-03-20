2020-03-20T13:54:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Сидим дома, играем туалетной бумагой: легионеры «Трактора» делятся секретами борьбы с коронавирусом

Нападающие черно-белых присоединились к популярному #stayathomechallenge
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК «Трактор»Фото: ХК «Трактор»
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У челябинских хоккеистов сейчас каникулы. И не только по причине того, что «Трактор» не попал в плей-офф Кубка Гагарина, но и из-за карантинных мер по всему миру.

Между тем, два легионера «Трактора» Лукаш Седлак и Томаш Гика передают всем болельщикам привет из родной Чехии. Лукаш на официальной странице ХК «Трактор» рассказал, что из-за коронавируса все школы и общественные места закрыты, нельзя выходить на улицу без маски, а правительство принимает серьезные меры. Сейчас он вместе со своей девушкой занят покупкой и обустройством квартиры в Праге.

— У меня и моей семьи все в порядке, да и у всех моих знакомых тоже. Среди нас заболевших нет, со здоровьем все хорошо. Конечно, мы не ходим друг к другу в гости, потому что соблюдаем меры по самоизоляции, — говорит Седлак.

hc_traktorhc_traktor
Нападающий челябинского Трактора рассказал о коронавирусе в Чехии
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А его коллега по «Трактору» Томаш Гика поднимает настроение оригинальным способом. Форвард подключился к популярному нынче челленджу #stayathomechallenge. Суть в том, что нужно суметь на протяжении 20 секунд набивать футбольный мяч и при этом намыливать руки. Но Гика вместе с другими последователями сделал тему еще актуальнее. Вместо мяча он чеканит рулон туалетной бумаги.

— Кстати, Томаш передал свой вызов Нику Бэйлену — ждем ответ! — рассказали в пресс-службе «Трактора».

#StayAtHomeChallenge от нападающего челябинского Трактора Томаша Гики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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