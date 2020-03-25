Новый случай заражения коронавирусом в Челябинске: заболела бабушка
Лаборатория «Вектор» из Новосибирска подвердила новый случай заражения коронавирусом в Челябинске. Муж сотрудницы прокуратуры Металлургического района, недавно вернувшийся из Италии, заразил маму. Правда пока не уточняется: свою или тёщу.
— Ночью получили положительные результаты по четырем гражданам: муж, жена, дочь и бабушка, — рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.
К счастью, семья не успела заразить никого из своего окружения. У студентов и преподавателей ЧелГУ, где учится дочь, результаты отрицательные. Также, как у сотрудников прокуратуры Металлургического района, которые были вынуждены уйти на незапланированные каникулы.
Что касается сотрудницы предприятия, где работает мужчина, пока у нее условно положительный результат. Врачи ждут окончательного подтверждения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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