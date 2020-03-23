Из-за первого заболевшего коронавирусом в Челябинске закрыли прокуратуру

Первыми заболевшими коронавирусом в Челябинске оказалась семья сотрудницы прокуратуры Металлургического района. Диагноз подтвердился у супружеской четы и их ребенка.

— Заболевшая — помощник прокурора. Недавно ее муж вернулся из Италии и заразил всю семью, — рассказал журналисту КП-Челябинск собственный источник.

Получить официальный комментарий от прокуратуры на момент написания материала не удалось. Старший помощник прокурора Наталья Мамаева, ответственная за общение со СМИ, не берет трубку.

Районная прокуратура с сегодняшнего дня закрыта на карантин. Под вопросом оказались заседания в Металлургическом райсуде.

— Прокуроры участвуют в процессах по уголовным делам и частично по гражданским, например, выселение без предоставление жилья, дела несовершеннолетних. По необходимости будем откладывать. Там, где подходят сроки были участвовать представители областной прокуратуры, — рассказала консультант суда Наталья Белозер.

На прошлой неделе суды, в том числе и Металлургический, из-за карантина отменили заседания по гражданским делам.

Ранее о первых заболевших была несколько иная информация.

— Все трое из одного круга, они отдыхали в Европе. В 10-х числах марта прилетели в Челябинск, — сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

У всех троих пока условно подтвержденный результат на коронавирус. Анализ направлен в лабораторию «Вектор», результаты придут не раньше вторника, 24 марта.

Напомним, в минувшие выходные счет по заболевшим коронавирусом открыл молодой человек из Миасса. Сын местного предпринимателя прилетел из Испании и отказывался сдавать анализы.

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