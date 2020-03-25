Проверка слуха: в челябинских поликлиниках перестали давать талоны пожилым людям

25 Март 2020 2020-03-25T15:12:31+03:00

Несмотря на рекомендацию, очереди из пожилых людей в поликлиниках не уменьшились Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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После обращения губернатора Челябинской области Алексея Текслера к пожилым южноуральцам с просьбой лишний раз не выходить из дома, по городу поползли слухи, что пациентам старше 60 лет не будут давать талоны к врачам.

— Вчера была в поликлинике: там толпа бабушек и дедушек, талонов нет. Говорят, не будут давать, чтоб лишний раз не выходили и не сидели в очередях, — рассказала читательница КП-Челябинск.

В управлении здравоохранения города рассказали, что приказа не выдавать талоны людям старше шестидесяти нет. Однако из-за коронавируса были приостановлены все диспансерные и профилактические осмотры — таков приказ минздрава.

— В поликлиниках постарались развести потоки людей, которые обращаются с жалобами на ухудшение самочувствия: температура, признаки ОРВИ — они идут через отдельное крыло. На этапе регистратуры их отсекают и отправляют в кабинеты неотложной помощи, — рассказала пресс-секретарь горздрава Челябинска Ксения Дурманова.

Пожилым людям советуют отложить плановые осмотры, а в случае острой необходимости вызвать участкового врача на дом. В случае необходимости он оформит талон к узкому специалисту.

— Талоны выдаются, но рекомендовано быть дома и вызывать врача на дом. Также у нас в поликлинике сделан отдельный вход для пациентов старше 60 и беременных женщин, — рассказала пресс-секретарь ОКБ №3 Виктория Розенберг.

— На время карантина диспансеризации и прививок, — рассказали в больнице №8.

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ИСТОЧНИК KP.RU