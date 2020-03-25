2020-03-25T15:12:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Проверка слуха: в челябинских поликлиниках перестали давать талоны пожилым людям

Что говорят в горздраве
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Несмотря на рекомендацию, очереди из пожилых людей в поликлиниках не уменьшилисьНесмотря на рекомендацию, очереди из пожилых людей в поликлиниках не уменьшилисьФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

После обращения губернатора Челябинской области Алексея Текслера к пожилым южноуральцам с просьбой лишний раз не выходить из дома, по городу поползли слухи, что пациентам старше 60 лет не будут давать талоны к врачам.

— Вчера была в поликлинике: там толпа бабушек и дедушек, талонов нет. Говорят, не будут давать, чтоб лишний раз не выходили и не сидели в очередях, — рассказала читательница КП-Челябинск.

В управлении здравоохранения города рассказали, что приказа не выдавать талоны людям старше шестидесяти нет. Однако из-за коронавируса были приостановлены все диспансерные и профилактические осмотры — таков приказ минздрава.

— В поликлиниках постарались развести потоки людей, которые обращаются с жалобами на ухудшение самочувствия: температура, признаки ОРВИ — они идут через отдельное крыло. На этапе регистратуры их отсекают и отправляют в кабинеты неотложной помощи, — рассказала пресс-секретарь горздрава Челябинска Ксения Дурманова.

Пожилым людям советуют отложить плановые осмотры, а в случае острой необходимости вызвать участкового врача на дом. В случае необходимости он оформит талон к узкому специалисту.

— Талоны выдаются, но рекомендовано быть дома и вызывать врача на дом. Также у нас в поликлинике сделан отдельный вход для пациентов старше 60 и беременных женщин, — рассказала пресс-секретарь ОКБ №3 Виктория Розенберг.

— На время карантина диспансеризации и прививок, — рассказали в больнице №8.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Том Хэнкс, посторонись: в столичных аэропортах застряли тысячи гастарбайтеров
В Челябинске волонтеры готовы доставить продукты и лекарства одиноким пенсионерам
В аэропорту Челябинска усилили контроль за прибывшими южноуральцами
В Челябинске нашли подрядчика на отлов бездомных животных
В Челябинске прокуратура опровергла новость о скрывшихся коллегах заболевшей COVID-19
«Бывают случаи еще хуже»: жительница Копейска не смогла вызвать скорую онкобольной матери
В Магнитогорске госпитализирована пенсионерка с коронавирусом
Алкоголь и сигареты не помогут: министр здравоохранения РФ рассказал о ситуации с коронавирусом в стране
Проверка слуха: в челябинских поликлиниках перестали давать талоны пожилым людям
Рок сразится с коронавирусом вновь: музыкальный марафон от радио КП получил продолжение
Губернатор Курганской области ограничил перемещение госслужащих
Московский урбанист сравнил челябинский элеватор с Собором Парижской Богоматери
ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2%
В Челябинске лоб в лоб столкнулись два автомобиля
В Челябинске ищут трех человек, контактировавших с коронавирусной больной
Жительницу Челябинской области оштрафовали за оскорбительный комментарий
«Раны, полные опарышей»: челябинский ветврач Карен Даллакян рассказал о самочувствии спасенного львенка
Правительство Челябинской области массово закупает медицинские маски
Иномарка столкнулась с грузовиком на трассе в Челябинской области
«Советская закалка»: в Челябинской области уборщица спортзала научилась подтягиваться
Челябинцы могут подать заявление, не посещая ЗАГС, и сэкономить на свадьбе
В Челябинске оформляют электронные больничные для заболевших в пандемию коронавинруса