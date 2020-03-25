Победители экологического конкурса «Мечела» реализуют свои проекты

25 Март 2020 2020-03-25T09:53:07+03:00

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Финалистка экологического конкурса «Эко-Проектор» Светлана Бодрова реализует проект «Экопоиск». Конкурс проходит при поддержке Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

Экологический молодежный конкурс «Эко-Проектор» проходит при поддержке компании уже два года. Ежегодно молодые люди присылают на конкурсную комиссию проекты экологической направленности. Комиссия отбирает самые актуальные и жизнеспособные.После этого победителям выделяются гранты на воплощение идеи, в 2018 году их было 27, в 2019 году — уже 28.

Студентка Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Светлана Бодрова получила грант на реализацию проекта по проведению занятий-семинаров с юными поисковиками.На них энтузиастка учит правильному и безопасному поведению во время поиска, а также бережному отношению поисковика к окружающей среде. Светлана рассказывает, как правильно разбивать лагерь, безопасно разводить костер, какой мусор можно и нужно сжигать на месте, а какой обязательно нужно увозить с собой после экспедиции и утилизировать в специально предназначенных местах. Объясняет, что после того, как на месте поработал отряд, извлек останки солдат и военные артефакты, оно должно остаться с точки зрения экологии точно таким же, как оно было до экспедиции. В течение года девушке удалось провести 23 таких занятия.

— Мне пришла мысль совместить в подготовке будущих бойцов поисковых отрядов патриотизм и любовь к истории с ответственным отношением к окружающей среде. Мы заботимся не только об исторической справедливости и памяти, но и о будущем, сохраняя природу. Рада, что моя идея получила поддержку, в частности грантовую, со стороны «Мечела». Уверена, что поисковики учтут полученную информацию и будут обладать экологическим сознанием не только в ходе поисковых экспедиций, но и на протяжении всей жизни,- комментирует Светлана Бодрова.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU