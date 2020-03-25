2020-03-25T10:27:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске оформляют электронные больничные для заболевших в пандемию коронавинруса

А еще регион получил партию тест-систем, чтобы в аэропорту делать анализы на COVID-19 прибывающим из-за границы
Ольга АНТОНОВА
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Электронный больничный оформляется по электронному заявлению пациента. Фото: Архив КП.Электронный больничный оформляется по электронному заявлению пациента. Фото: Архив КП.
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В среду, 25 марта, самолет доставит в Челябинск партию тест-систем для анализов на конронавирусную инфекцию. Пробы прибывающим из-за границы в Челябинск самолетами можно будет брать в воздушной гавани.

— Тестировать пассажиров международных рейсов медики начнут уже сегодня, — сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гетх на брифинге 25 марта.

Со вчерашнего дня в Челябинской области открыта выдача электронных больничных листов. Уже оформлено 98 документов. Очного участия человека, на которого выписывается лист временной нетрудоспоспобности, не требуется.

Сейчас около 57 тысяч российских туристов находятся за рубежом. На Родину их всех доставят до конца марта.

На амбулаторном наблюдении в Челябинской области находится более трех тысяч человек. В регионе наблюдается вторая волна ОРВИ и гриппа, связанная с весенним потеплением. Прирост заболеваемости +23%. Но сдержать распространение поможет карантин и весенние каникулы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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