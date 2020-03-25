2020-03-25T14:58:17+03:00
Общество

Губернатор Курганской области ограничил перемещение госслужащих

Власти региона решили подать пример жителям
Сергей КУКЛЕВ
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Из-за распространения коронавируса губернатор Курганской области Вадим Шумков порекомендовал подчиненным воздержаться от всех поездок по территории России. Если по каким-то причинам ехать нужно, каждый случай будет рассмотрен одним из заместителей главы региона. — Начинаем с порядка в своих рядах. Надо подать пример гражданам, — прокомментировали в пресс-службе губернатора Курганской области.

Напомним, на прошлой неделе в Курганской области подтвердился первый случай коронавируса. Это девочка, вернувшаяся из Испании, где отдыхала с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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