Московский урбанист сравнил челябинский элеватор с Собором Парижской Богоматери

25 Март 2020 2020-03-25T14:23:52+03:00

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«Потрясающей красоты объект индустриального наследия» — именно так московский социолог и урбанист Петр Иванов охарактеризовал челябинский элеватор. По мнению блоггера, заброшенное здание можно смело сравнить с Собором Парижской Богоматери.

— Это не просто элеватор, это величественный заброшенный элеватор, настолько величественный, что прям Элеватор Парижской Богоматери! — пишет Иванов.

Как рассказал урбанист, сейчас здание находится в упадке. В 90-е все постройки рядом перекупили частники, а сам элеватор остался заброшенным: ни у кого не хватило денег. А сейчас современные бизнесмены просто не готовы выкупать всю территорию для новых проектов.

— Такие величественные здания как Элеватор Парижской Богоматери не по по зубам мелкому бизнесмену с небольшим капиталом. И, если момент первоначального накопления капитала не породил на территории крупного актора, — судьба объекта незавидна, — продолжает блоггер.

Как считает Иванов, место вполне можно переоборудовать под модное культурное пространство для молодежи. Главное — найти инвестора, который будет готов работать над местом.

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ИСТОЧНИК KP.RU