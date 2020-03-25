В Магнитогорске госпитализирована пенсионерка с коронавирусом
«Домашний очаг» зараженной коронавирусной инфекцией семьи разделился. Три домочадца: вернувшийся из Италии глава семьи, его жена, помощник прокурора Металлургического района, их дочь-студентка живут в Челябинске. Их престарелая родственница — в Магнитогорске.
Сейчас пенсионерка госпитализирована в инфекционное отделение города металлургов. Об этом заявила начальник Управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.
В пресс-службе регионального минздрава корреспонденту КП-Челябинск пояснили, что COVID-19 у пенсионерки диагностирован, однако болезнь протекает без осложнений. Признаков ОРВИ нет, недомогания нет.
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