В аэропорту Челябинска усилили контроль за прибывшими южноуральцами
С сегодняшнего дня пассажиров, которые прибывают в аэропорт Челябинска из-за рубежа, будут встречать сотрудники транспортной полиции. Как сообщают авторы городского телеграм-канала «Челябушка», такая мера стала просто неизбежной.
— Судя по происходящему в других странах, это один из действенных способов борьбы с заразой наряду с полным закрытием учреждений. Иного варианта отследить тех, кто поверхностно относится к своему здоровью и продолжает контактировать с окружающими, к сожалению, нет, — дополняют авторы «Челябушки». — Полицейские будут заходить в самолеты и приглашать прибывших в специальный автобус; всех ждет обязательное тестирование на коронавирус в отдельном кабинете досмотра.
Тех, кто не будет соблюдать закон в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ждут штрафы. Особо злостным нарушителям может грозить уголовная ответственность.
Отметим, что, по предварительным данным, в ближайшие пять дней на родину вернутся от 57 до 70 тысяч находящихся за рубежом южноуральцев.
ИСТОЧНИК KP.RU