В аэропорту Челябинска усилили контроль за прибывшими южноуральцами

25 Март 2020 2020-03-25T16:19:11+03:00

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С сегодняшнего дня пассажиров, которые прибывают в аэропорт Челябинска из-за рубежа, будут встречать сотрудники транспортной полиции. Как сообщают авторы городского телеграм-канала «Челябушка», такая мера стала просто неизбежной.

— Судя по происходящему в других странах, это один из действенных способов борьбы с заразой наряду с полным закрытием учреждений. Иного варианта отследить тех, кто поверхностно относится к своему здоровью и продолжает контактировать с окружающими, к сожалению, нет, — дополняют авторы «Челябушки». — Полицейские будут заходить в самолеты и приглашать прибывших в специальный автобус; всех ждет обязательное тестирование на коронавирус в отдельном кабинете досмотра.

Тех, кто не будет соблюдать закон в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ждут штрафы. Особо злостным нарушителям может грозить уголовная ответственность.

Отметим, что, по предварительным данным, в ближайшие пять дней на родину вернутся от 57 до 70 тысяч находящихся за рубежом южноуральцев.

ИСТОЧНИК KP.RU