2020-03-25T16:19:11+03:00
Общество

В аэропорту Челябинска усилили контроль за прибывшими южноуральцами

Каждого прилетевшего из-за границы ждет тестирование на коронавирус
Поделиться:
Изменить размер текста:

С сегодняшнего дня пассажиров, которые прибывают в аэропорт Челябинска из-за рубежа, будут встречать сотрудники транспортной полиции. Как сообщают авторы городского телеграм-канала «Челябушка», такая мера стала просто неизбежной.

— Судя по происходящему в других странах, это один из действенных способов борьбы с заразой наряду с полным закрытием учреждений. Иного варианта отследить тех, кто поверхностно относится к своему здоровью и продолжает контактировать с окружающими, к сожалению, нет, — дополняют авторы «Челябушки». — Полицейские будут заходить в самолеты и приглашать прибывших в специальный автобус; всех ждет обязательное тестирование на коронавирус в отдельном кабинете досмотра.

Тех, кто не будет соблюдать закон в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ждут штрафы. Особо злостным нарушителям может грозить уголовная ответственность.

Отметим, что, по предварительным данным, в ближайшие пять дней на родину вернутся от 57 до 70 тысяч находящихся за рубежом южноуральцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Том Хэнкс, посторонись: в столичных аэропортах застряли тысячи гастарбайтеров
В Челябинске волонтеры готовы доставить продукты и лекарства одиноким пенсионерам
В аэропорту Челябинска усилили контроль за прибывшими южноуральцами
В Челябинске нашли подрядчика на отлов бездомных животных
В Челябинске прокуратура опровергла новость о скрывшихся коллегах заболевшей COVID-19
«Бывают случаи еще хуже»: жительница Копейска не смогла вызвать скорую онкобольной матери
В Магнитогорске госпитализирована пенсионерка с коронавирусом
Алкоголь и сигареты не помогут: министр здравоохранения РФ рассказал о ситуации с коронавирусом в стране
Проверка слуха: в челябинских поликлиниках перестали давать талоны пожилым людям
Рок сразится с коронавирусом вновь: музыкальный марафон от радио КП получил продолжение
Губернатор Курганской области ограничил перемещение госслужащих
Московский урбанист сравнил челябинский элеватор с Собором Парижской Богоматери
ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2%
В Челябинске лоб в лоб столкнулись два автомобиля
В Челябинске ищут трех человек, контактировавших с коронавирусной больной
Жительницу Челябинской области оштрафовали за оскорбительный комментарий
«Раны, полные опарышей»: челябинский ветврач Карен Даллакян рассказал о самочувствии спасенного львенка
Правительство Челябинской области массово закупает медицинские маски
Иномарка столкнулась с грузовиком на трассе в Челябинской области
«Советская закалка»: в Челябинской области уборщица спортзала научилась подтягиваться
Челябинцы могут подать заявление, не посещая ЗАГС, и сэкономить на свадьбе
В Челябинске оформляют электронные больничные для заболевших в пандемию коронавинруса