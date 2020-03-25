В Челябинске начали дезинфицировать маршрутки

25 Март 2020 2020-03-25T17:43:42+03:00

Полную санобработку проводят три раза в день

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В Челябинске продолжается массовая профилактика распространения коронавируса. Так весь общественный транспорт столицы Южного Урала подвергается ежедневной дезинфекции. Как частные перевозчики, так и автобусы, трамваи и троллейбусы.

— В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также для профилактики гриппа и ОРВИ транспортные организации вводят обязательный масочный режим для водителей и кондукторов, — рассказали городском управлении транспорта.

Кроме того, во всех салонах городских перевозчиков появятся тематические листовки о профилактике коронавирусной инфекции. Проверять, как соблюдаются правила карантина, будут сотрудники мэрии во время специальных выездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU