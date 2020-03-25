25 Март 2020 2020-03-25T19:20:18+03:00

Окончательные решения будут приняты к концу этой недели, хотя некоторые маршруты будут продолжать работать несмотря на распоряжения Фото: Андрей АБРАМОВ

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Расписание общественного транспорта в Челябинске могут перестроить. Президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, что отразится на пассажиропотоке. Мы попытались узнать, как будет работать транспорт на нерабочей неделе в Челябинске.

Как отмечают в пресс-службе городского управления транспорта, есть определенные маршруты, которые продолжат свою работу в штатном режиме. Среди них автобусы №41, 45 и 48, троллейбусы №15 и 17, а также трамваи №5, 7 и 17. При этом, расписание некоторых рейсов все же может измениться.

— Многие маршруты ориентированы на промышленные предприятия, поэтому все будет зависеть от их режима работы. Не исключаем, что их график может быть скорректирован. Скорее всего, появится специальное расписание, на подобии того, что бывает на праздничные дни, — рассказал пресс-секретарь управления транспорта Евгений Талыпов.

Ситуация с маршрутками пока остается в подвешенном состоянии. По информации ведомства, частные перевозчики также еще разрабатывают план работы на время нерабочей недели.При этом, отмечается, что у маршруток остается прирост пассажиров, даже несмотря на дистанционный режим учебы у студентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU