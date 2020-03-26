Жителям Челябинска предлагают обработку квартир от коронавируса
Неожиданная замена счетчиков и газового оборудования, установка водоочистителей и обработка от клопов — что только не придумают ушлые бизнесмены, работающие на грани аферы. Ситуация с коронавирусом подала им новые идеи.
— Предупредите родителей и особенно пенсионеров. Активизировались частные бизнесмены: ходят по квартирам и предлагают обработку от коронавируса. Новинка как никак. Кто их знает, за какие деньги и чем они наобрабатывают, — написал в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» Алексей Балашов.
О фактах проникновения людей в чужие квартиры под таким предлогом пока никто не сообщил. В полицию Челябинска подобных обращений не было.
Сам Алексей не спросил у постучавших в дверь дезинфекторов, сколько стоит их услуга и что из себя представляет. Однако, подписчики паблика дружно решили, что это аферисты.
— Одно из правил борьбы с коронавирусом: меньше контактов с людьми, то есть делай все сам, — прокомментировала челябинка Анастасия Кошелева.
Действительно, в квартире достаточно почаще проводить влажную уборку и проветривание. Можно самостоятельно протирать поверхности дезраствором.
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ИСТОЧНИК KP.RU