Жителям Челябинска предлагают обработку квартир от коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T06:07:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Неожиданная замена счетчиков и газового оборудования, установка водоочистителей и обработка от клопов — что только не придумают ушлые бизнесмены, работающие на грани аферы. Ситуация с коронавирусом подала им новые идеи.

— Предупредите родителей и особенно пенсионеров. Активизировались частные бизнесмены: ходят по квартирам и предлагают обработку от коронавируса. Новинка как никак. Кто их знает, за какие деньги и чем они наобрабатывают, — написал в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» Алексей Балашов.

О фактах проникновения людей в чужие квартиры под таким предлогом пока никто не сообщил. В полицию Челябинска подобных обращений не было.

Сам Алексей не спросил у постучавших в дверь дезинфекторов, сколько стоит их услуга и что из себя представляет. Однако, подписчики паблика дружно решили, что это аферисты.

— Одно из правил борьбы с коронавирусом: меньше контактов с людьми, то есть делай все сам, — прокомментировала челябинка Анастасия Кошелева.

Действительно, в квартире достаточно почаще проводить влажную уборку и проветривание. Можно самостоятельно протирать поверхности дезраствором.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU