В Челябинске из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции верующих призовут молиться дома

26 Март 2020 2020-03-26T10:24:26+03:00

Пожилых верующих в Челябинске просят воздержаться от посещения служб в храмах. Фото: Архив "КП".

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В четверг, 26 апреля, губернатор Алексей Текслер поговорил по телефону с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием и муфтием Челябинской и Курганской областей Ринатом Раевым. Речь шла о соблюдении мер предосторожности во время богослужений в храмах и мечетях для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба губернатора, с владыкой Григорием Текслер обсудил вопросы временных ограничительных мер. Например, по уменьшению численности прихожан. Сегодня же владыка обратится к пастве, призывая прихожан, прежде всего старше 65 лет, воздержаться от походов в храмы и молиться дома.

В апреле православных ждут большие христианские праздники: Благовещение, Вербное воскресение, Пасха. Пока неизвестно, пройдут ли они при большом скоплении народа, как это бывает обычно.

В разговоре с муфтием Челябинской и Курганской областей Ринатом Раевым Алексей Текслер поддержал меры, предпринятые Центральным духовным управлением мусульман России. Так, вводится ограничение времени проповеди. Муфтий сообщил губернатору, что сегодня также обратится к членам мусульманской общины.

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ИСТОЧНИК KP.RU