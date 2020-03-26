2020-03-26T11:12:59+03:00
Общество

С 28 марта по 5 апреля 2020 года отделения Банка УРАЛСИБ будут работать в обычном режиме

При этом клиентам рекомендуется пользоваться дистанционными каналами обслуживания
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В период с 28.03 по 5.04.2020 года отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» осуществляют обслуживание клиентов в обычном режиме.

— Мы стараемся максимально обезопасить наших клиентов — в отделениях Банка проводится регулярная усиленная санитарная обработка поверхностей и устройств самообслуживания, установлены дезинфекторы для рук, произведена замена фильтров в системах кондиционирования, — сообщает пресс-служба Банка. — Несмотря на все эти меры, мы еще раз призываем по возможности пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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