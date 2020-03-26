Перед офисами МФЦ в Челябинске столпились большие очереди
С четверга, 26 марта, многофункциональные центры Челябинска перешли на ограниченный режим работы. Прием ведется только по записи, а в само помещение пускают только тех горожан, у кого подошла или подходит очередь.
— Есть и еще одно ограничение. Внутрь пускают лишь заявителей. Если кто-то приходит с детьми, с родными, с друзьями — сопровождающих внутрь не пустят, — рассказала КП-Челябинск оператор офиса МФЦ на улице Новороссийской, 118 В.
Сегодня можно взять талоны на текущий день, а также на пятницу. Талоны на субботу будут выдавать завтра.
Заявителей просят не опаздывать на прием и приходить в МФЦ за пять, за десять минут до обозначенного в талоне времени.
СПРАВКА КП
Телефоны челябинских отделений МФЦ
— Труда, 164 :8 (912) 47-00-278, 8 (919) 124-17-79, 8 (912) 806-20-56.
— Комарова, 39: 8 (912) 47-01-400, 8 (912) 791-16-07.
— Проспект Победы, 396/1: 8 (912) 47-02-418, 8 (919) 124-37-78.
— Новороссийская, 118 В: 8 (919) 124-15-01.
— Единый номер call-центра: 8 (351) 211-08-92.
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ИСТОЧНИК KP.RU