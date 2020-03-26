2020-03-26T15:06:53+03:00
Общество

В Историческом музее Южного Урала начали проводить виртуальные экскурсии

Посетителям покажут залы, скрытые от посторонних глаз
Юлия РЕУТОВА
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Посмотреть выставки теперь можно будет из дома. Государственный исторический музей Южного Урала/vk.comПосмотреть выставки теперь можно будет из дома. Государственный исторический музей Южного Урала/vk.com
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В Челябинске Исторический музей переходит на виртуальные экскурсии. На них можно будет оценить не только действующие выставки, но и увидеть внутреннюю жизнь музея, которая раньше была скрыта от посторонних взглядов.

— Наши сотрудники не стали оставлять без пищи для души и ума свою многочисленную аудиторию, а это около 700 человек день. Они отложили привычные дела занявшись подготовкой материалов для нового раздела сайта «Музей на дом».

На электронных ресурсах посетителям будут доступны фильмы, клипы, фотоматериалы о фестивалях и встречах, проходивших в музее. Некоторые альбомы можно листать курсивом так же, как листы печатной книги пальцем. Раздел пополняется ежедневно. Скоро в нем появятся лекции и мастер-классы, в том числе и для детей. В музее даже пообещали рассказывать малоизвестные факты из истории региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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