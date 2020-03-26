2020-03-26T15:05:04+03:00
Общество

Памятник Игорю Курчатову ремонтируют в Челябинске за 11 млн рублей

Работы хотели завершить к Дню Победы
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: читатель КП-Челябинск.Фото: читатель КП-Челябинск.
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У памятника Курчатову на проспекте Ленина снова стучат отбойные молотки. И теперь это не какая-то модная стройка, а реставрация самого монумента к саммитам ШОС и БРИКС, сообщили КП-Челябинск в пресс-службе администрации города.

Ремонтно-реставрационные работы ведутся по заказу МБУК «Центр историко-культурного наследия Челябинска» и обойдутся бюджету в 11 млн рублей.

Рассказать, что именно сделают за эти деньги, директор Центра Юлия Краснова категорически отказалась.

По условиям контракта, работы должны быть закончены к концу июня 2020 года. В администрации города надеялись, что работы удастся провести быстрее — до Дня Победы. Однако из-за тревожно эпидемиологической обстановки в стране назвать точные даты окончания ремонтно-реставрационных работ чиновники не берутся.

Памятник знаменитому академику-ядерщику Игорю Курчатову, имя которого теперь носит еще и челябинский аэропорт, был открыт в 1986 году к 250-летию Челябинска. В 2014 года памятник включен в единый реестр объектов культурного наследия РФ. В 2013 году у памятника Курчатову начали строить торговый комплекс, что вызвало недовольство среди горожан. Однако в 2015-м году торговый комплекс все-таки распахнул свои двери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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