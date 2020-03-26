В Челябинске из СИЗО вышел экс-мэр Евгений Тефтелев
В камере бывший глава Челябинска провел четыре месяца. Арестованный 11 декабря прошлого года по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, Евгений Тефтелев встретил в камере следственного изолятора новый, 2020 год, и свое 65-летие. Его обвиняют в получении «отката» за строительство школы в микрорайроне «Парковый».
В конце декабря Тефтелев просил суд отпустить его из камеры под домашний арест. Заявлял, что никуда не сбежит, что у него много хронических болезней и он готов сотрудничать со следствием. В мздоимстве повинился. Но тогда суд отказал в изменении меры пресечения. Так Евгений Тефтелев дожил в СИЗО до весны.
Как сообщили в седьмом кассационном суде, в четверг, 26 марта, Евгению Тефтелеву изменена мера пресечения на домашний арест до 10 марта.
Напомним, в декабре вместе с Тефтелевым силовики арестовали бывшего руководителя управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова. И тоже по обвинению в финансовых махинациях вокруг строительства школы в «Парковом». Третий задержанный, Сергей Селещук, депутат городской Думы и руководитель строительной компании, возводившей школу, из СИЗО проходит по делу свидетелем, так как дал на Тефтелева и Пашкова показания.
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