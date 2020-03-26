В Челябинск прилетел второй за вечер «заминированный» самолет

26 Март 2020 2020-03-26T17:34:33+03:00

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Юбилей был недолго. Через час после того, как в Челябинске приземлился десятый за месяц «заминированный» самолет из столицы, силовикам пришлось проверять одиннадцатый. Сообщение о минировании борта поступило в московский аэропорт Домодедово.

Для аэрокомпании S7 это будет уже четвертый заминированный самолет. При этом, сейчас на пути в воздушную гавань Челябинска находится еще один рейс из Москвы, в котором также может находится взрывчатка. По прилету борт будут досматривать правоохранители.

Более подробная информация о самолетах будет после после проверки. Сейчас оба рейса только летят в международный аэропорт Челябинск.

ОБНОВЛЕНО: как сообщают очевидцы, с самолетов сняли оцепление. Борт Аэрофлота собирается взлетать, а рейс S7 отправляется на обслуживание.

ОБНОВЛЕНО: Самолет встречают пожарные. Фото: читатель КП-Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU