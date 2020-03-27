Взрыв газа в Магнитогорске 2020: местные жители собирают помощь пострадавшим

27 Март 2020 2020-03-27T05:18:22+03:00

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В школе №36 Магнитогорска организовали штаб для оказания помощи пострадавших при взрыве газа. Там их накормили и помогли решить вопрос с размещением в гостиницах. Напомним, ЧП случилось вечером 26 марта в доме по улице Доменщиков, 19. Сгорели несколько квартир, есть пострадавшие и жертвы.

Узнав о штабе, местные жители отправились туда предлагать свою помощь. Одни готовы бесплатно возить пострадавших на своем авто, куда и сколько потребуется. Другие предложили свои квартиры для проживания погорельцев. Третьи начали собирать гуманитарную помощь: теплые вещи (люди выскакивали на улицу в домашнем), продукты, деньги.

— Продукты не везите. Людей всем обеспечили. И жилье предоставили им, — пишет в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Артем Ибрагимов, побывавший в штабе сразу, как только он открылся. — Привез 40 упаковок воды, пару десятков килограммов сахара, чай, хлеб и колбасу. Много людей несли вещи. Вот они вроде как нужны еще.

— Муж отвозил туда вещи. Нужна еще любая детская одежда, одеяла, — написала Екатерина Хазиева.

Ночью пострадавшие квартиры охраняла полиция. В пятницу, 27 марта, люди смогут прийти туда и забрать свои уцелевшие вещи.

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