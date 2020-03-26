Глава Магнитогорска назвал предварительную причину взрыва в жилом доме
На месте взрыва газа в Магнитогорске работает глава города Сергей Бердников. Он сообщил, что по одной из версий, причиной ЧП мог стать ремонт в квартире.
— По предварительной информации, натяжные потолки устанавливались, — рассказал журналистам Сергей Бердников.
Взрыв произошел вечером 26 марта, в доме на Доменщиков,19. По официальной информации, погибли двое. Очевидцы говорят, в квартире жили две женщины с детьми.
Сейчас в ближайшей школе № 36 развернут штаб.
— Будем по необходимости расселять. Все жители будут расселены. Уже появилась договоренность с гостиницами, — добавил глава города.
Он отметил, что число погибших может увеличиться до трёх.
Взрыв газа в Магнитогорске 26 марта.Видео: vk.com/Альберт Абдуллаев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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