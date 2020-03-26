Глава Магнитогорска назвал предварительную причину взрыва в жилом доме

26 Март 2020 2020-03-26T20:11:24+03:00

Взрыв газа произошел в доме на улице Доменщиков, 19. Фото: vk.com/«Черное&Белое Магнитогорск»

ЧП унесло жизни двух человек, также пострадали дети

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На месте взрыва газа в Магнитогорске работает глава города Сергей Бердников. Он сообщил, что по одной из версий, причиной ЧП мог стать ремонт в квартире.

— По предварительной информации, натяжные потолки устанавливались, — рассказал журналистам Сергей Бердников.

Взрыв произошел вечером 26 марта, в доме на Доменщиков,19. По официальной информации, погибли двое. Очевидцы говорят, в квартире жили две женщины с детьми.

Сейчас в ближайшей школе № 36 развернут штаб.

— Будем по необходимости расселять. Все жители будут расселены. Уже появилась договоренность с гостиницами, — добавил глава города.

Он отметил, что число погибших может увеличиться до трёх.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769008" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в Магнитогорске 26 марта.Видео: vk.com/Альберт Абдуллаев

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ИСТОЧНИК KP.RU