Вадим Шумков о коронавирусе в Кургане: «Потом может быть поздно...»

27 Март 2020 2020-03-27T07:36:22+03:00

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал в своем инстаграм о коронавирусе в Кургане

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В Кургане будет пределен список предприятий и учреждений, сотрудники которых пойдут в оплачиваемые отпуска. Об этом говорится в видеообращении Вадима Шумкова о коронавирусе в Кургане.

— На 26 марта в Курганской области мы пока имеем один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией, — сказал Шумков. — Но нас ждет приезд еще ряда граждан из-за границы, кто не захотел прервать свой «драгоценный отпуск», игнорируя расползающуюся угрозу...

— Мы предусмотрели дополнительные расходы в бюджеты на усиление материальной базы больниц. В детских садах будут сформированы группы для детей, чьи родители остаются на работе.

В Кургане уже дано указание закрыты кинотеатры и развлекательные центры, а также отменить спортивные мероприятия. Театры и другие учреждения культуры будут делиться своими постановками в онлайн режиме.

— Надо по максимум затормозить распространение коронавируса и дать медикам время на то, чтобы максимально подготовиться к отражению угрозы. Оставлять на потом нельзя. Потом может быть поздно, потом может и не быть... Представление о том, что это где-то далеко и нас не коснется — неверное.

Обличил губернатор стяжателей, сказав, что ряд предпринимателей не закрыли свои учреждения, поставив свой заработок выше интересов страны и общества. Шумков обещал реагировать жестко и попросил курганцев:

— Прошу вас соблюдать ограничительные меры, чтобы не стать жертвой и переносчиком новой опасной угрозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU