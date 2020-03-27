2020-03-27T10:36:47+03:00
Общество

Старейший ветеран ЧМК празднует свое 105-летие

Более 50 лет Михаил Резепин трудился на Челябинском металлургическом комбинате
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Михаил Резепин, ветеран Великой Отечественной войны, потомственный казак, почетный металлург Челябинска отмечает 105 лет. Более 50 лет он трудился на Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

Михаил Константинович пришел работать на ЧМК в 1948 году электриком в прокатный цех. Без отрыва от производства окончил металлургический техникум, был одним из первых его выпускников. Позже Михаила Резепина назначили заместителем начальника цеха сетей и подстанций управления коммунального хозяйства ЧМК. Под его контролем находилось все оборудование цеха, а за годы работы не было ни одного сбоя и аварии.

Михаил Резепин более полувека живет в Металлургическом районе Челябинска. На пенсии занимается пчеловодством, пишет стихи и изучает иностранные языки, ежедневно занимается с гантелями.У него четверо внуков и один правнук, а все его три сына пошли по стопам отца и связали свою жизнь с Челябинским металлургическим комбинатом. В день стопятилетия в гости к ветерану приехали сотрудники комбината и вручили имениннику памятный сувенир-именной срез рельса, а также подарки, среди которых набор посуды, изготовленной специально к 75-летию Победы.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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