Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»

27 Март 2020 2020-03-27T10:48:01+03:00

Теперь вклад можно открыть и на срок 91 день

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С 27 марта 2020 года Банк УРАЛСИБ дополнил сезонный срочный вклад «Высота» новым сроком размещения. Теперь вклад можно открыть и на срок 91 день в дополнение к уже действующим срокам 181 день, 367 дней и 732 дня.

Базовая доходность вклада зависит от срока размещения: 91 день — 4,8% годовых, 181 день — 5,0%, 367 дней — 5,5%, 732 дня — 5,8% годовых.

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей.

Кроме того, можно дополнительно получить надбавку к ставке в размере 0,5% годовых на сумму вклада до 1,5 млн рублей при одновременном оформлении в Банке одного или нескольких инвестиционных продуктов на сумму от 100 тыс. рублей на выбор:

• полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Верное решение» сроком на 5 лет в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь». В продукт включены стратегии ИСЖ «Медицина будущего», «Робототехника», «Золотодобывающие компании», «Формула роста»;

• полис накопительного страхования жизни (НСЖ) «Счастливый ребенок» или «Счастливый ребенок Премиум», «Управляй будущим» в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь»;

• индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены стратегии «Российские акции», «Российские облигации», «Государственные облигации», «Государственные облигации плюс», «Долларовые облигации»;

• паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ) от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены паи открытых ПИФов: «УРАЛСИБ Первый», «УРАЛСИБ Акции роста», «УРАЛСИБ Профессиональный», «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива», «УРАЛСИБ Природные ресурсы», «УРАЛСИБ Глобальные инновации», «УРАЛСИБ Глобальные акции».

Если остаток вклада первысит 1,5 млн руб., проценты на сумму превышения начисляются по базовым ставкам вклада «Высота».В случае неоформления инвестионного продукта со вкладом или расторжения в течение 14 календарных дней с даты оформления полиса ИСЖ и/или НСЖ также применяются базовые ставки вклада «Высота».Проценты выплачиваются в конце срока на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Досрочное востребование вклада — по ставке «до востребования» 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам для вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующей сумме и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Высота» можно получить в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования. АО «УРАЛСИБ Жизнь». Лицензия БАНКА РОССИИ СЖ №3987 и СЛ №3987 от 20.07.2016. Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 корп.1. С информацией о деятельности страховщика можно ознакомиться на сайте страховщика.

АО «УК УРАЛСИБ» — партнер ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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ИСТОЧНИК KP.RU