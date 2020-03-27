2020-03-27T12:38:23+03:00
Общество

Неограниченные возможности цифровых сервисов в период ограничений

О современных технологиях рассказали в Челябинском отделении Сбербанка
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Челябинском отделении Сбербанка рассказали как современные технологии помогут соблюдать меры предосторожности в период эпидемии, но при этом жить полноценной жизнью.

Избежать лишнего скопления людей

— На сегодняшний день более 40% всех платежей клиенты Сбербанка уже совершают с использованием цифровых сервисов. Однако, эта возможность есть у всех клиентов Сбербанка, — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. — Цифровые сервисы Сбербанка позволяют не только снять необходимость посещать офис банка, но и экономить собственное время при решении финансовых задач, таких как платежи по кредитам, коммунальных услуг, госпошлин и прочих. Некоторые вопросы можно полностью переложить на плечи банка, подключив услугу «Автоплатеж».

Не потерять деловой активности

С помощью мобильного приложения Сбербанка можно не только совершать платежи, но и получить весь спектр банковских услуг — дистанционно оформить кредит, открыть депозит, а также получать персональные финансовые рекомендации от банка.

Минимизировать контакты с купюрами и кнопками банкоматов

Также в сложившихся условиях с помощью новых технологий можно существенно минимизировать использование наличных денег, например, оплачивая покупки с помощью бесконтактных карт. Сегодня терминалами, поддерживающими NFC-технологии снабжены все торговые точки. Кроме того, с 2019 года бесконтактные карты платежных систем Master Card и МИР принимают в городском общественном транспорте, а безналичный расчет действует по картам любых банков почти в 900 городских маршрутах.

Кроме того, увеличено количество банкоматов с NFC-модулями, которые работают без необходимости вставлять карту (достаточно приложить ее или смартфон).

Кстати, и сама карта теперь может быть виртуальной. Сбербанк выпускает виртуальные карты платежных систем Visa Virtual и MasterCard Virtual. Такая карта не имеет материального носителя и предназначена исключительно для оплаты товаров, работ, услуг в сети Интернет.

Маркетплейсы и доставка — эффективное решение

— В виртуальное пространстве можно перевести не только платежи, но и сами покупки. Возможности Экосистемы Сбербанка позволяют заказать любой товар онлайн через маркетплейс «Беру», доставку продуктов питания через приложение «Сбермаркет», а с помощью круглосуточного сервиса Delivery club — доставку готовой еды и из ресторанов города. При этом выгода покупателя будет не только в том, что товар он получит с доставкой на дом, но и есть вероятность приобрести его с хорошей скидкой, — говорит Денис Чугунов.

Развлечения никто не отменял

Цифровые сервисы открывают новые возможности и для тех, кто не занят делами или проводит теперь больше времени дома. Так, онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине. Специальный чат-бот выдаст промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней, предложением могут воспользоваться все пользователи, которые не имеют действующей подписки.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зачем в Челябинске на площади Революции срубят елки
В Челябинской области военные проведут учения в условиях вирусной атаки
Неограниченные возможности цифровых сервисов в период ограничений
Как жителям Челябинска оплатят предстоящую нерабочую неделю
В Магнитогорске в дом, где прогремел взрыв, возвращаются жильцы
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
Старейший ветеран ЧМК празднует свое 105-летие
В Магнитогорске жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа, разрешили вернуться в квартиры
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
В Магнитогорске ввели режим ЧС из-за взрыва газа в многоэтажке
Куда жаловаться на начальство во время пандемии коронавируса в Челябинской области
В Магнитогорске жителей пострадавшего от взрыва дома приглашают на осмотр квартир
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рассказал клиентам об особенностях обслуживания кредитной задолженности
Вадим Шумков о коронавирусе в Кургане: «Потом может быть поздно...»
«Какие еще выходные?»: жители Челябинска рассказали, чем займутся в нерабочую неделю
Взрыв газа в Магнитогорске 2020: местные жители собирают помощь пострадавшим
Мальчишку, пропавшего при взрыве газа в Магнитогорске, нашли
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Магнитогорске
Взрыв газа в Магнитогорске 2020: что говорят очевидцы
Взрыв в Магнитогорске: найден покореженный газовый баллон
На место взрыва в Магнитогорске выехали две бригады врачей из детской областной больницы
Взрыв газа в Магнитогорске: губернатор распорядился предоставить кров погорельцам и эвакуированным
Глава Магнитогорска назвал предварительную причину взрыва в жилом доме
Взрыв газа в Магнитогорске: двух детей увезли на скорых
В МЧС назвали число погибших при взрыве в Магнитогорске
В Челябинске начнут дезинфицировать лифты и подъезды
ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе
Общественность надеется, что новый владелец Заячьего острова займется его благоустройством