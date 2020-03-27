Неограниченные возможности цифровых сервисов в период ограничений

27 Март 2020 2020-03-27T12:38:23+03:00

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В Челябинском отделении Сбербанка рассказали как современные технологии помогут соблюдать меры предосторожности в период эпидемии, но при этом жить полноценной жизнью.

Избежать лишнего скопления людей

— На сегодняшний день более 40% всех платежей клиенты Сбербанка уже совершают с использованием цифровых сервисов. Однако, эта возможность есть у всех клиентов Сбербанка, — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. — Цифровые сервисы Сбербанка позволяют не только снять необходимость посещать офис банка, но и экономить собственное время при решении финансовых задач, таких как платежи по кредитам, коммунальных услуг, госпошлин и прочих. Некоторые вопросы можно полностью переложить на плечи банка, подключив услугу «Автоплатеж».

Не потерять деловой активности

С помощью мобильного приложения Сбербанка можно не только совершать платежи, но и получить весь спектр банковских услуг — дистанционно оформить кредит, открыть депозит, а также получать персональные финансовые рекомендации от банка.

Минимизировать контакты с купюрами и кнопками банкоматов

Также в сложившихся условиях с помощью новых технологий можно существенно минимизировать использование наличных денег, например, оплачивая покупки с помощью бесконтактных карт. Сегодня терминалами, поддерживающими NFC-технологии снабжены все торговые точки. Кроме того, с 2019 года бесконтактные карты платежных систем Master Card и МИР принимают в городском общественном транспорте, а безналичный расчет действует по картам любых банков почти в 900 городских маршрутах.

Кроме того, увеличено количество банкоматов с NFC-модулями, которые работают без необходимости вставлять карту (достаточно приложить ее или смартфон).

Кстати, и сама карта теперь может быть виртуальной. Сбербанк выпускает виртуальные карты платежных систем Visa Virtual и MasterCard Virtual. Такая карта не имеет материального носителя и предназначена исключительно для оплаты товаров, работ, услуг в сети Интернет.

Маркетплейсы и доставка — эффективное решение

— В виртуальное пространстве можно перевести не только платежи, но и сами покупки. Возможности Экосистемы Сбербанка позволяют заказать любой товар онлайн через маркетплейс «Беру», доставку продуктов питания через приложение «Сбермаркет», а с помощью круглосуточного сервиса Delivery club — доставку готовой еды и из ресторанов города. При этом выгода покупателя будет не только в том, что товар он получит с доставкой на дом, но и есть вероятность приобрести его с хорошей скидкой, — говорит Денис Чугунов.

Развлечения никто не отменял

Цифровые сервисы открывают новые возможности и для тех, кто не занят делами или проводит теперь больше времени дома. Так, онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине. Специальный чат-бот выдаст промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней, предложением могут воспользоваться все пользователи, которые не имеют действующей подписки.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU