В Челябинске горожан не пустят в парки из-за коронавирусной инфекции

27 Март 2020 2020-03-27T14:14:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Следующая неделя для многих горожан — вынужденно-выходная из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Особым распоряжением губернатора Алексея Текслера с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа ТРК, фитнесс-центров, бассейнов, саун, бань, учреждений розничной торговли (за исключением продуктовых магазинов и аптек). Прекращают временно работу стоматологии (за исключением помощи при острой боли). Закрываются до 5 апреля рестораны, бары, кафе, кондитерские. Исключение — приготовление еды для доставки и заводские столовые.

На вынужденных каникулах не только взрослые, но и студенты. А у школьников до 5 апреля — каникулы и карантин.

Но смутное время лучше переждать дома, сведя к минимуму контакты с людьми. Пресс-служба мэрии сообщает, что с 28 марта до 5 апреля в Челябинске приостанавливается посещение парков: ЦПКиО им. Гагарина, Горсада им. Пушкина, Сада Победы, парка «Металлург».

Закрыт в нерабочую неделю и челябинский зоопарк.

Гулять можно только в бору.

Читайте также:

Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: девять новых случаев заражения (подробнее).

«Ветеранские часы» в магазинах и аптеках: в Челябинской области вводится жесткий карантин из-за угрозы коронавирусной инфекции (подробнее).

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как будут учиться школьники и студенты (подробнее).

Семь секретов, которые помогли победить эпидемию коронавируса в Китае (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU