Никаких поездок в Екатеринбург: в Челябинской области отменяют междугородние автобусы
На автобусе теперь не уехать: в Челябинской области отменяют многие междугородние рейсы. Из-за низкого пассажиропотока, автобусам приходится везти двух-трех человек.
В региональном миндортрансе приняли решение скорректировать расписание рейсов. Теперь, чтобы узнать как будут уезжать междугородние автобусы, нужно уточнить информацию о маршруте в справочных автовокзалов.
При этом, перевозчики подчеркивают, что сокращение рейсов связано лишь с понизившимся спросом. Автобусы вновь выйдут на линию, если южноуральцы будут чаще ездить по региону.
КСТАТИ
Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как будет работать общественный транспорт. Рассказываем о работе аэропорта, ж/д и городского транспорта (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU