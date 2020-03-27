2020-03-27T15:40:00+03:00
Общество

Никаких поездок в Екатеринбург: в Челябинской области отменяют междугородние автобусы

Все из-за снижения пассажиропотока
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Перевозчики заявляют, что рейсы отменяют не из-за коронавирусаПеревозчики заявляют, что рейсы отменяют не из-за коронавирусаФото: Андрей АБРАМОВ
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На автобусе теперь не уехать: в Челябинской области отменяют многие междугородние рейсы. Из-за низкого пассажиропотока, автобусам приходится везти двух-трех человек.

В региональном миндортрансе приняли решение скорректировать расписание рейсов. Теперь, чтобы узнать как будут уезжать междугородние автобусы, нужно уточнить информацию о маршруте в справочных автовокзалов.

При этом, перевозчики подчеркивают, что сокращение рейсов связано лишь с понизившимся спросом. Автобусы вновь выйдут на линию, если южноуральцы будут чаще ездить по региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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