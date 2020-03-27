Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как будет работать общественный транспорт

Россиян призывают залечь на дно и не соваться даже на улицу. Все торговые центры, театры, развлекательные площадки будут закрыты. Что делать тем, кому приспичило выехать в другой город. Мы узнали, как будет работать общественный транспорт на нерабочей неделе в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ И МАРШРУТКИ

Проблем с поездками по городу не будет. Будет ли транспорт ходить в режиме выходного дня — вопрос открытый. Часть горожан, например, заводчане или продавцы продуктовых магазинов, будут ездить на работу.

— 30 и 31 марта весь городской транспорт должен работать по расписанию рабочего дня. Соответствующая информация направлена всем предприятиям. После анализа пассажиропотока в эти дни будет принято решение по дальнейшей корректировки расписания, — рассказал пресс-секретарь управления транспорта Евгений Талыпов.

В Москве поток пожилых пассажиров решили ограничить искусственно — в городе блокируют транспортные карты, по которым пенсионеры могли ездить бесплатно. Запаниковали и в Челябинске. Рабочие пенсионеры начали писать письма в управление транспорта.

— Такая мера не обсуждалась, в отличие от других городов, — отмечает Евгений Талыпов.

Сегодня весь муниципальный общественный транспорт: трамваи, троллейбусы и автобусы — оснащен приборами ГЛОНАСС. Иногда из-за сбоев не отображаются несколько автобусов. Но за другими машинами можно следить в реальном времени.

Найти ближайший автобус, троллейбус или трамвай челябинцам помогут приложение «Яндекс.Транспорт», сайт «Маршруты Челябинска» или звонок диспетчеру по номеру: 2-400-555.

МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ

Южноуральцы уже ограничили свои поездки по области. Это сказалось на прибыли перевозчиков. Автовокзалы уже корректируют график своей работы: автобусов станет меньше, а разрыв между рейсами больше.

Если вы собираетесь в путь, то следите за изменением расписания. Оперативную информацию можно получить:

— в круглосуточной справочной службе Центрального Автовокзала (ДС «Юность», Челябинск) по телефону: 8 (351) 778-62-42;

— а также на сайте автовокзала av74.ru.

Перевозчики отмечают, что сокращение числа автобусов нельзя назвать мерой ограничительной. Автотранспортные предприятия не собираются рушить планы южноуральцев. Отмены рейсов случались и раньше, когда в автобус не собиралось достаточно пассажиров. Если транспортники увидят, что спрос растет, автобусы снова выйдут на линию.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Электрички ездят по расписанию. По-прежнему закрыто сообщение с Казахстаном. Транзитные поезда будут проезжать через соседнее государство без остановок.

Из-за низкого спроса сократили число рейсов у поезда 12/11 Челябинск — Омск.

— С 1 апреля по 31 мая состав будет ходить один раз в четыре дня. Для поездов, которые отправляются из Омска и из Челябинска после 25 марта, временно приостановлена продажа билетов от и до станций на территории Казахстана, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

На всякий случай пассажирам рекомендуют уточнять расписание своего поезда заранее. Для этого необходимо зайти на сайт РЖД, ввести дату, название станций отправления и прибытия.

Телефон горячей линии РЖД: 8-800-775-00-00.

САМОЛЕТЫ

Международный аэропорт в Челябинске и аэропорт в Магнитогорске работают в обычном режиме. Но там усилены меры досмотра — всех прилетающих проверяют на коронавирус.

— Сотрудники полиции заводят пассажиров в пункты изоляции, где с ними работают медицинские работники, обеспеченные всеми индивидуальными средствами защиты. Там у граждан берется мазок из носа и зева. Затем анализы запечатываются в пробирку и отправляются в лабораторию, — сообщает пресс-служба областного минздрава.

Следить за взлетом и посадкой самолетов можно на сайтах аэропортов Челябинска и Магнитогорска. Если будет задержка — покажет электронное табло.

Сайт аэропорта в Челябинске: cekport.ru. Телефоны справочной по рейсам: +7 (351) 778-38-88, +7 (351) 778-37-77.

Сайт аэропорта в Магнитогорске: airmgn.ru. Телефон справочной по рейсам: +7 (3519) 29-92-29.

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