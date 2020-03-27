Нерабочая неделя в Челябинске с 28 апреля по 5 марта 2020: как будут начислять зарплату

27 Март 2020 2020-03-27T16:54:26+03:00

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После объявления недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей, у многих были вопросы, как их работодатели будут решать вопрос с выплатой зарплат рабочим. Это понимают и в Министерстве труда РФ, которые решили ответить на самые популярные вопросы россиян об этом решении.

Зарплату действительно будут начислять, причем в полном объеме. Как объясняют в минтруда, нерабочие дни не является основанием для снижения платы работникам. Однако, если вы ушли в свой отпуск, то эта неделя все же не включится в него. Об этом сообщают журналисты KP.ru

Впрочем, если граждане решают поработать в эти дни ради двойной оплаты, то выгоднее действительно посидеть дома. Нерабочие дни не являются выходными или праздниками, поэтому деньги будут платить и те же. При этом, если вас заставляют работать, то вы вправе отказаться и даже сообщить о принуждении в Федеральную службу по труду и занятости.

Однако есть и те, на кого приказ не распространяются. Помимо супермаркетов и аптек, работать продолжат сотрудники медучреждений, предприятий, где опасна остановка производства, а также коммунальщики, а также службы, предоставляющие льготы и пенсии.

Кстати, ваша редакция КП-Челябинск также продолжит свою работу. Средства массовой информации могут сами решать как и сколько их сотрудников будут писать материалы. Среди возможных вариантов, которые предлагают минтруда — удаленная работа.

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ИСТОЧНИК KP.RU