2020-03-28T11:05:26+03:00
Общество

Жителям Челябинска напомнили о штрафах, которые ждут за нарушение карантина

Пока наказывать собираются только предпринимателей
Лидия ПЕСКОВА
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На нарушителей будут составлять протоколы и выписывать штрафы.На нарушителей будут составлять протоколы и выписывать штрафы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Администрация Челябинска еще раз обращает внимание горожан на жесткие меры, которые введены из-за угрозы коронавируса. И сообщает, кого накажут за их нарушение.

27 марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение правительства под №167рп, которое вводит административную ответственность, то есть штрафы, за нарушение ряда запретов:

— с 28.03.2020 до 05.04.2020 запрещена деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и магазинов продуктов и товаров первой необходимости;

— с 28.03.2020 до 05.04.2020 запрещена деятельность ресторанов, кафе, баров и других подобных заведений, кроме дистанционного обслуживания;

— с 28.03.2020 до 05.04.2020 запрещена работа фитнес-центров, клубов, СПА-салонов, бань и других подобных заведений;

— запрещено оказание стоматологической помощи, за исключением экстренной и неотложной;

— закрыты для посещения парки культуры и отдыха;

— до 01.06.2020 приостановлены заезды в пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации, детские круглогодичные лагеря, гостиницы курортов и другие подобные заведения;

— запрещены публичные и досуговые мероприятия, а также деятельность библиотек и учреждений культуры.

Госдума вот-вот должна утвердить новые размеры штрафов:

— от 1 до 30 тысяч рублей для физлиц при первом нарушении; в случае повторного нарушения или с причинением вреда здоровью — от 15 до 50 тысяч рублей;

— для должностных лиц при первом нарушении от 10 до 50 тысяч рублей; повторно — от 300 до 500 тысяч рублей, или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет;

— для ИП и юрлиц при первичном нарушении от 30 до 50 тысяч и от 100 до 300 соответственно. При повторном от 500 до 1 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Получить консультацию по работе в эти сложные дни предприниматели могут в управлении по торговле и услугам администрации Челябинска по телефону (351) 265-39-45.

В субботу, 28 марта, горячая линия работает с 13.00 до 18.00. А в воскресенье, 29 марта, — с 9.00 до 18.00.

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Никаких патрулей и штрафов не будет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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