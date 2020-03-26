Полиция Челябинска опровергла слухи про облавы на детей из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T10:26:33+03:00

Никаких рейдов по городу в поисках одиноких детей полиция не планирует. Фото: Олег ЗОЛОТО

Никаких патрулей и штрафов не будет

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Родительские чаты трещат по швам от слухов про коронавирус. После того, как губернатор Алексей Текслер отправил детсады, школы, кружки и секции на карантин, по городу поползли новые фейки. Говорят, что полиция начнет отлавливать детей на улицах и выписывать штрафы их мамам и папам.

«Уважаемые родители! С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа. С завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам. Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом. Разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно!». Такой текст рассылают сегодня по городу.

Еще один непроверенный пост называл сумму штрафов: от 500 тысяч до миллиона рублей.

Однако полиция опровергает введение столь строгих мер.

— Выходить на улицу можно. Никого не оштрафую, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службу УМВД России по Челябинску.

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