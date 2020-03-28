2020-03-28T16:28:22+03:00
Общество

Жители Магнитогорска, подхватившие кронавирус за границей, вместо самоизоляции продавали мясо на рынке в Башкирии

Контактных просят уйти на карантин
Ирина ГОЛЛАЙ
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Не знали, что больны, и поехали торговать мясом.Не знали, что больны, и поехали торговать мясом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Продавцы из Челябинской области, торговавшие мясом на мясном рынке «Восточный» в Сибае, могли заразить коронавирусом покупателей из Башкирии. Об этом со ссылкой на минздрав Башкирии сообщает в субботу, 28 марта, КП-Уфа.

— По возвращении из-за рубежа эти люди не отправились на самоизоляцию, а поехали 22 марта торговать мясом в Сибай. Вскоре они были госпитализированы в Челябинской области с подозрением на коронавирусную инфекцию. Этот диагноз у них подтвердился, — заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Всех, кто в этот день делал покупки в данном павильоне, а также сотрудников воскресного рынка просят оставаться дома в течение двух недель и позвонить на горячую линию местной больницы.

На вечер субботы, 28 марта, в самой Челябинской области подтверждены девять случаев коронавируса, еще 18 положительных анализов находятся на перепроверке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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