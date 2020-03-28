2020-03-28T19:33:08+03:00
Общество

Первый случай коронавируса подтвержден в Златоусте Челябинской области

Соседи по подъезду сдают анализы и уходят на самоизоляцию
Ирина ГОЛЛАЙ
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Женщину увезли на скорой в больницу.Женщину увезли на скорой в больницу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 28 марта, стало известно о первом случае коронавируса в Златоусте. У 69-летней дамы, которая вернулась из Таиланда, предварительно выявлен Covid-19.

— В районе полудня я возвращался из магазина. У подъезда стояла скорая помощь, врачи были в защитной экипировке — у одной из соседок подтвердился коронавирус. Я перезвонил в скорую и мэру Максиму Пекарскому, они эту информацию подтвердили. Два дня назад я ехал с этой соседкой в лифте. Сейчас у меня есть симптомы ОРВИ, поэтому пришлось закрыться вместе с семьей дома. Сижу и вспоминаю, с кем контактировал за эти два дня, чтобы сообщить этим людям и они приняли меры предосторожности, — рассказал помощник депутата Заксобрания области Илья Михайлов.

К Михайлову уже направили бригаду врачей для забора анализов. Также анализы взяли у еще одной дамы, с которой заболевшая летала в Таиланд. И у тех, кто общался с обеими близко. Заболевшая, кстати, могла посещать свою торговую точку.

Тем временем в Москве от коронавируса погибла первая пациентка, которая не выезжала за границу и не имела контактов с побывавшими там людьми. По словам медиков, дама могла заразиться в общественном месте.

Эти истории словно предупреждение для тех людей, кто еще не проникся карантинными мерами и не торопится ограничить себя в обычной жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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