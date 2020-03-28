2020-03-28T18:39:28+03:00
Общество

Подхвативший коронавирус в Дубае житель Челябинской области скрывал свою поездку от медиков

Во время периода самоизоляции он выходил в люди и торговал мясом в Башкирии
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Из-за границы мужчина и его супруга прилетели в Уфу, поэтому на какое-то время им удалось скрыть поездку.Из-за границы мужчина и его супруга прилетели в Уфу, поэтому на какое-то время им удалось скрыть поездку.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 28 марта, стало известно, что житель Челябинской области подозревается в распространении коронавируса на территории башкирского Сибая. Как это могло случиться, рассказали в Роспотребнадзоре.

— У жителя Кизильского района, вернувшегося из Дубая, действительно выявлен предварительно положительный анализ на коронавирус. Он и его супруга изолированы в инфекционные боксы в профильном отделении в больнице Магнитогорска, получают необходимое лечение. Точный диагноз пациентам будет поставлен после получения результатов из института «Вектор». Тем не менее отрабатываются все известные медикам контакты заболевших, о которых им сообщили сами пациенты. У родственников взяты анализы, — комментирует этот случай главный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов.

Мужчина и его супруга прилетели из Арабских Эмиратов в аэропорт Уфы и никому не сообщили о своей поездке. Вместо того, чтобы остаться дома на две недели, они выходили в люди и даже ездили продавать мясо на рынок в Сибай. Роспотребнадзор Башкортостана уже призвал всех работников рынка и людей, покупавших мясо, сдать анализ на коронавирус.

Известно, что «сдали» нашего земляка бдительные соседи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали жертвой коронавируса?

Расскажите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске ребенка перевели лечиться в Челябинск
Первый случай коронавируса подтвержден в Златоусте Челябинской области
Подхвативший коронавирус в Дубае житель Челябинской области скрывал свою поездку от медиков
Коронавирус в Челябинской области 2020: Алексей Текслер внес изменения в правила карантина
Жители Челябинской области, подхватившие кронавирус в Дубае, вместо самоизоляции продавали мясо на рынке в Башкирии
Взрыв газа в Магнитогорске 2020: виновника отправили за решетку
Еще один случай заражения в Челябинской области подтвержден официально
300 человек, прилетевшие из Таиланда в Челябинск, сдали анализ на Covid-19 прямо в аэропорту
Жителям Челябинска напомнили о штрафах, которые ждут за нарушение карантина
«Останься дома»: медики и музейные работники из Челябинска поддержали мировой челлендж
В Челябиинской области коронавирус обнаружили еще у десяти человек
Малыша, обожженного во время взрыва в Магнитогорске, переводят в Челябинск
Бизнес в Челябинской области и коронавирус: предпринимателям бесплатно дадут антикризисные советы