Подхвативший коронавирус в Дубае житель Челябинской области скрывал свою поездку от медиков

28 Март 2020 2020-03-28T18:39:28+03:00

Из-за границы мужчина и его супруга прилетели в Уфу, поэтому на какое-то время им удалось скрыть поездку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время периода самоизоляции он выходил в люди и торговал мясом в Башкирии

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В субботу, 28 марта, стало известно, что житель Челябинской области подозревается в распространении коронавируса на территории башкирского Сибая. Как это могло случиться, рассказали в Роспотребнадзоре.

— У жителя Кизильского района, вернувшегося из Дубая, действительно выявлен предварительно положительный анализ на коронавирус. Он и его супруга изолированы в инфекционные боксы в профильном отделении в больнице Магнитогорска, получают необходимое лечение. Точный диагноз пациентам будет поставлен после получения результатов из института «Вектор». Тем не менее отрабатываются все известные медикам контакты заболевших, о которых им сообщили сами пациенты. У родственников взяты анализы, — комментирует этот случай главный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов.

Мужчина и его супруга прилетели из Арабских Эмиратов в аэропорт Уфы и никому не сообщили о своей поездке. Вместо того, чтобы остаться дома на две недели, они выходили в люди и даже ездили продавать мясо на рынок в Сибай. Роспотребнадзор Башкортостана уже призвал всех работников рынка и людей, покупавших мясо, сдать анализ на коронавирус.

Известно, что «сдали» нашего земляка бдительные соседи.

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ИСТОЧНИК KP.RU