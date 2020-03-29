Мэрия Челябинска собрала на своем сайте список доставок еды
В Челябинске кафе и рестораны закрыли двери для посетителей по 5 апреля. Но доставка работает. Любимые блюда курьеры принесут прямо к дверям квартиры. На сайте администрации Челябинска появился специальный раздел, где можно посмотреть, какие заведения сейчас доставляют еду.
— Раздел мы будем пополнять и поддерживать в актуальном состоянии. Там мы собираем всю полезную информацию о сервисах доставки, действующих на территории нашего города для вас, пока вы остаетесь дома, — рассказали в пресс-службе администрации.
На днях челябинский урбанист Лев Владов призвал горожан поддержать малый и средний бизнес. А также предложил предпринимателям бесплатно прорекламировать в своем инстаграме аккаунты их заведений.
Поддержите свою кофейню : урбанист призвал челябинцев пользоваться доставкой еды.
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ИСТОЧНИК KP.RU