2020-03-29T15:22:59+03:00
Общество

Мэрия Челябинска собрала на своем сайте список доставок еды

В него вошли больше десятка заведений с разной кухней
Валентина ВАГАНОВА
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Многие кафе и рестораны из-за карантина переключились на доставку.Многие кафе и рестораны из-за карантина переключились на доставку.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Челябинске кафе и рестораны закрыли двери для посетителей по 5 апреля. Но доставка работает. Любимые блюда курьеры принесут прямо к дверям квартиры. На сайте администрации Челябинска появился специальный раздел, где можно посмотреть, какие заведения сейчас доставляют еду.

— Раздел мы будем пополнять и поддерживать в актуальном состоянии. Там мы собираем всю полезную информацию о сервисах доставки, действующих на территории нашего города для вас, пока вы остаетесь дома, — рассказали в пресс-службе администрации.

На днях челябинский урбанист Лев Владов призвал горожан поддержать малый и средний бизнес. А также предложил предпринимателям бесплатно прорекламировать в своем инстаграме аккаунты их заведений.

Поддержите свою кофейню : урбанист призвал челябинцев пользоваться доставкой еды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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