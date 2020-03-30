Коронавирус в Челябинской области 2020: более пяти тысяч южноуральцев сдали тест на китайскую инфекцию

30 Март 2020 2020-03-30T08:19:09+03:00

Для теста у граждан берут мазок из носа и зева Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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5424 — именно столько жителей Челябинской области сдали анализы на коронавирус. При этом, 546 из них проверились только за прошедшие сутки.

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, анализами занимаются три лаборатории: ФБУЗ ЦГиЭ в Челябинской области, ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ» и ФМБА. Кроме того, всех прилетающих в регион граждан проверяют прямо в аэропортах и на пропускных пунктах.

Напомним, что за прошедшие сутки не было выявлено новых случаев заболевания коронавирусом в Челябинской области. Всего на Южном Урале 27 пациентов с инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU