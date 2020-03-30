Коронавирус в Челябинске, новости на 30 марта 2020 года: вернувшиеся туристы скрываются от медиков и полиции

Ситуацию с коронавирусом в Челябинске и области осложняют безответственные туристы, нарушающие самоизоляцию. В Копейске зафиксировали два таких случая. Мужчина, вернувшийся из Австрии, 10 дней сидел дома, а потом… снова покинул страну. Его разыскивают силовики и миграционная служба.

Во втором случае женщина прилетела из Чехии и потерялась в Копейске. Дома ее нет, на телефонные звонки не отвечает. Туристка не сдала анализы. (подробности).

Но есть и хорошая новость: за прошедшие сутки новых случаев заболевания коронавирусом в Челябинской области не выявлено. Только у троих условно больных подтвердили диагноз.

Статистика на 6 часов утра 30 марта такая: всего в Челябинской области 27 заболевших. У 12 из них диагноз подтвержден. У 15 человек — условно положительный (подробности.)

Коротко о других событиях, касающихся ситуации с коронавирусом в Челябинске:

* Вслед за субботним самолетом из Таиланда в воскресенье, 29 марта, в челябинском аэропорту приземлился еще один такой же. Все 260 пассажиров сдали анализы на коронавирус (подробности).

* В закрытых городах Челябинской области ввели дополнительные ограничения на въезд, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Это касается Трехгорного, Снежинска и Озерска (подробности).

* Чиновники и блогеры призывают челябинцев поддержать малый бизнес в непростой ситуации и заказывать готовую еду в любимых ресторанах и кафе. Напомним, с 28 марта по 5 апреля они работают исключительно на доставку. На сайте администрации Челябинска появился специальный раздел с заведениями общепита (подробности).

* До 5 апреля работу приостановили все ТРК. Но в них открыты гипермаркеты, магазины детских товаров и аптеки. Например, в «Роднике» это «Ашан», «Детский мир» и аптечный пункт (подробности).

* В условиях самоизоляции южноуральцы развлекают себя творчеством. Физик из Снежинска Александр Королев посвятил песню карантину из-за коронавируса. Припев он придумал, пока чистил детям зубы (подробности).

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