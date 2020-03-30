2020-03-30T10:25:22+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный вклад «Пока вы дома»

Вклад может быть размещен на срок 200 дней, который разделен на четыре равных процентных периода по 50 дней
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Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный срочный вклад «Пока вы дома». Минимальная сумма вклада 100 тысяч рублей.

Вклад может быть размещен на срок 200 дней, который разделен на четыре равных процентных периода по 50 дней. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка 7,0-5,5%-5%-4% годовых.

По истечении каждого периода ставка меняется на ставку следующего процентного периода. Средняя процентная ставка за полный срок вклада составит 5,38% годовых.

Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Пока вы дома» можно получить в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

Условия действительны на 27.03.2020 г. Минимальная сумма срочного вклада (депозита) «Пока вы дома» 100000 рублей. Срокивклада: 200 дней. Проценты начисляются по процентным периодам (периодам): 4 периода по 50 дней. Для каждого периода установлена отдельная процентная ставка (% годовых): с 1 по 50 день - 7,0%, с 51 по 100 день - 5,5%, с 101 по 150 день - 5,0%, с 151 по 200 день - 4,0%. Пересчет процентов, начисленных за предыдущий/ие период/ы, не производится. При переходе Вклада в следующий период с даты перехода производится автоматическое изменение процентной ставки в соответствии с указанными периодами и процентными ставками. Средняя ставка за полный срок вклада (расчетное значение) составляет 5,38%.По Вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока Вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.Продление невостребованного Вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам вклада «Доход» соответствующего срока для офисов Банка, действующим на дату продления.Вклад доступен для открытия в офисах Банка и при наличии технической возможности в Интернет-банке и Мобильном банке.Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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