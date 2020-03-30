ВТБ и СК «Легион» предлагают челябинцам ипотеку по ставке от 3,7%

30 Март 2020 2020-03-30T10:50:58+03:00

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Банк ВТБ в Челябинской области и строительная компания «Легион» улучшили условия по совместной программе субсидированной ипотеки. Теперь ставка по ней является одной из самых низких на рынке и составляет от 3,7%. Воспользоваться программой можно при покупке квартир в строящихся объектах СК «Легион», на текущий момент — в жилом комплексе «Ньютон».

В рамках программы ВТБ уменьшает ставку по ипотеке за счет субсидии от застройщика. Конкретный размер дисконта зависит от срока кредитования и размера первоначального взноса.

Кроме того, дополнительно снизить ценовые параметры позволяет промо-дисконт в размере 0,7 процентных пункта, предлагаемый СК «Легион» в рамках большинства ипотечных программ ВТБ. Условия распространяются в том числе и на программу субсидированной ипотеки.

Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях, прокомментировал:

— Одна из стратегических целей банка — повышение доступности ипотеки для южноуральцев. Мы рады предложить совместную программу с одним из лидеров рынка недвижимости региона. По объектам СК «Легион» заемщикам доступен сниженный первоначальный взнос от 10%. У клиентов есть возможность самостоятельно выбрать оптимальные условия сделки и существенно сэкономить на процентах.

Сергей Пахомов, директор СК «Легион»:

— Для нас важно не только реализовывать проекты и формировать новую среду и культуру жизни, но и создавать для наших клиентов максимально привлекательные условия приобретения жилья.

ВТБ и СК «Легион» являются партнерами более 4 лет, а с 2018 года предлагают совместную программу субсидированной ипотеки. За это время благодаря ей смогли улучшить жилищные условия более 250 южноуральских семей, оформивших в ВТБ кредиты на сумму более 600 млн рублей.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Справка:

Строительная компания «Легион» имеет 28-летний опыт на рынке Челябинска и включает предприятия, выполняющие работы на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации объектов. СК «Легион» успешно реализовал 5жилых комплексов. В настоящий момент ведет строительство жилого комплекса «Ньютон», в рамках которого планируется создать квартал из 35 домов комфорт-класса общей площадью 500 000 кв. метров. Комплекс охватывает территорию двух микрорайонов Челябинска.

* Процентная ставка в рублях РФ в размере 3,7% годовых действует на первый год действия кредита (срок кредита не более 30 лет включительно) с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования при первоначальном взносе не менее 20% с учетом дисконта 4,5 % к базовой ставке в размере 8,9 % годовых. Ставка обеспечивается за счет субсидирования из средств ООО СЗ СК «Легион». Кредит предоставляется на приобретение жилья в домах, аккредитованных в Банке ВТБ (ПАО); валюта кредита — рубли; срок кредитования — до 30 лет; первоначальный взнос — от 10%. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка к ставке в размере 1 %, за исключением кредитов с использованием средств материнского капитала и по программе «Ипотека для военных». Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве или продаже недвижимости. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Условия действительны на 30.03.2020 г. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама.

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