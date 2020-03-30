2020-03-30T13:15:20+03:00
Общество

В подъезде единственной заболевшей коронавирусом в Златоусте проводят дезинфекцию

Неутешительный диагноз женщины подтвердили в Новосибирске
Лидия ПЕСКОВА
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Подъезд чистят от вирусов.Подъезд чистят от вирусов.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В субботу, 28 марта, стало известно о первом случае коронавируса в Златоусте. Положительный анализ на Covid-19 пришел 69-летней даме, вернувшейся из Таиланда. В понедельник, 20 марта, предварительный диагноз подтвердили в лаборатории «Вектор» Новосибирска. У подруги пенсионерки, с которой заболевшая летала за границу, диагноз отрицательный — она здорова.

Сейчас больная пенсионерка находится в больнице Миасса. В подъезде, где живет женщина, проводят дезинфекцию. Соседи и те, кто общался с гражданкой лично после прилета, сдали анализы. Среди контактных оказался помощник депутата Заксобрания области Илья Михайлов.

— Сейчас у меня есть симптомы ОРВИ, поэтому пришлось закрыться вместе с семьей дома. Сижу и вспоминаю, с кем контактировал за эти два дня, чтобы сообщить этим людям и они приняли меры предосторожности, — сообщил через соцсети мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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