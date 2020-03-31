Карантин в Челябинске из-за коронавируса: «Комсомольская правда» объявляет бесконтактную подписку и доставку
У жителей Челябинской области появилась возможность подарить подписку на «Комсомольскую правду» себе и своим близким. Это можно сделать, не выходя из дома. Во время карантина в Челябинске из-за коронавируса издательский дом делает все для удобства и безопасности читателей. Доставляться газеты будут так же бесконтактным способом.
«Комсомольская правда» — надежный и честный источник информации. Кому-то удобнее следить за новостями на нашем сайте, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию. Позаботьтесь о близких, оформите подписку мамам, папам, бабушкам и дедушкам не выходя из дома, с бесконтактной доставкой газеты. Ведь сегодня им как никогда важно знать, что реально происходит вокруг.
Подписка через сайт:
1. Зайдите на сайт в раздел «Подписные издания «КП»:
2. Выберите издание и сделайте заказ
3. Оплатите подписку удобным способом
4. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
Подписка по СМС:
1.Выберите тариф подписки
Внимание! Перед отправкой SMS убедитесь, что на вашем счету есть нужная сумма + 50 руб. Услуга недоступна для корпоративных клиентов абонентов с оплатой в кредит, а также по тарифам «Суперноль» (МТС), «Простая логика» (Билайн).
Цены едины для всех регионов РФ, Предложение для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2, Yota.
2. Отправьте код на 8-916-777- 51-03
3. В течение 10 минут подтвердите заказ в СМС
4. Оплатите, следуя инструкции сотового оператора
4. С мобильного счета будет снята сумма заказа
5. Последует звонок оператора
6. Сообщите адрес
7 Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
Оформить подписку можно с телефона по QR коду:
1. Наведите камеру телефона или планшета на QR код
Подписка с телефона по QR коду
2. Перейдите по ссылке на сайт shop.kp.ru
3. Сделайте заказ в разделе Подписка на издания КП
4. Оплатите подписку удобным способом
5. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
Подписка Сбербанк Онлайн:
1. Откройте приложение Сбербанк Онлайн на мобильном телефоне
2. Введите код доступа
3. Выберите раздел «Платежи»
4. Введите в поиске «Комсомольская правда»
5. Заполните ФИО и адрес
6. В «назначении платежа» укажите: подписка на «Комсомольскую правду», количество месяцев, сумма, телефон
7. Подтвердите оплату
8. Когда деньги будут списаны, последует звонок нашего оператора
9. Сообщите оператору ФИО получателя и адрес доставки
10. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
Подписка через сайт «Почты России»
1. Зайдите на сайт почты
2. Выберите издание «Комсомольская правда»
3. Оплатите подписку удобным способом
4 Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
При оплате подписки до 15 числа, вы сможете получать издание со следующего месяца
Есть вопросы? Звоните в наш колл-центр: 8-495-777- 02-82 (с 10.00 до 18.00).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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