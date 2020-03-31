По каким улицам в Челябинске будут курсировать машины с громкоговорителями для оповещения о режиме самоизоляции из-за коронавируса 2020

31 Март 2020 2020-03-31T11:39:14+03:00

Челябинцам громко в динамики расскажут о соблюдении режима самоизоляции. Фото: Архив КП.

Известен адресный список курсирования автомобилей с громкоговорителями для оповещения о режиме самоизоляции из-за коронавитруса в Челябинске

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По распоряжению губернатора Алексея Текслера с 31 марта в Челябинске начнется курирование автомобилей с громкоговорителями для предупреждения о режиме самоизоляции из-за коронавируса 2020.

Четыре основных маршрута пролягут через все районы города.

Плюс, дополнительные экипажи будут передвигаться от парка им. Гагарина до стадиона им. Елесиной; вдоль ул. Лесопарковой (от памятника Курчатову до ул. Худякова).

На площади Революции будет стоять машина с громкоговорителями.

Динамики заработали во вторник, 31 марта, в 13.00.

С 16.00 до 22.00 городские подрядчики по обслуживанию дорог в сопровождении экипажей ГИБДД обработают проезжие части дезрастворами.

Власти города убедительно просят не мешать работе колонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU