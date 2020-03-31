2020-03-31T11:39:14+03:00
Коронавирус Covid-19

По каким улицам в Челябинске будут курсировать машины с громкоговорителями для оповещения о режиме самоизоляции из-за коронавируса 2020

Известен адресный список курсирования автомобилей с громкоговорителями для оповещения о режиме самоизоляции из-за коронавитруса в Челябинске
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Челябинцам громко в динамики расскажут о соблюдении режима самоизоляции. Фото: Архив КП.Челябинцам громко в динамики расскажут о соблюдении режима самоизоляции. Фото: Архив КП.
Изменить размер текста:

По распоряжению губернатора Алексея Текслера с 31 марта в Челябинске начнется курирование автомобилей с громкоговорителями для предупреждения о режиме самоизоляции из-за коронавируса 2020.

Четыре основных маршрута пролягут через все районы города.

Плюс, дополнительные экипажи будут передвигаться от парка им. Гагарина до стадиона им. Елесиной; вдоль ул. Лесопарковой (от памятника Курчатову до ул. Худякова).

На площади Революции будет стоять машина с громкоговорителями.

Динамики заработали во вторник, 31 марта, в 13.00.

С 16.00 до 22.00 городские подрядчики по обслуживанию дорог в сопровождении экипажей ГИБДД обработают проезжие части дезрастворами.

Власти города убедительно просят не мешать работе колонн.

Читайте также:

Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий кабмина и праве вводить ЧС (подробнее).

Всеобщий режим самоизоляции в Челябинской области 2020: губернатор готов принять такое решение (подробнее).

Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: еще восемь человек (подробнее).

В Госдуме одобрили штрафы юрлицам до 5 миллионов за фейки об эпидемиях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Передвижение по Челябинску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Призыв в армию в Челябинске из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв
Специальная разметка для магазинов в Челябинске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции
Социальная дистанция в Челябинске: какие существуют нормы и для чего необходима
Причины выхода из квартиры в Челябинске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей
Чем заняться дома? Делай #домашнийдвиж!
Полицейский спас женщину при взрыве газа в Магнитогорске
Режим полной самоизоляции в Челябинске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
Клининговая компания предлагает челябинцам услугу дезинфекции помещений
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
По каким улицам в Челябинске будут курсировать машины с громкоговорителями для оповещения о режиме самоизоляции из-за коронавируса 2020
Карантин в Челябинске из-за коронавируса: «Комсомольская правда» объявляет бесконтактную подписку и доставку
Заразившаяся коронавирусом врач из Челябинской области пыталась скрыть поездку от начальства
Готовность к коронавирусу может проверить на прочность систему здравоохранения Южного Урала
По Челябинску курсируют машины с громкоговорителями, чтобы напоминать жителям о самоизоляции
«Копия Игоря»: Божена Рынска показала новорожденную дочку от умершего мужа
По примеру итальянцев: жители Челябинска начали петь песни с балконов
Теледива Соня Гудим из Челябинска сыграла женщину легкого поведения в Youtube-сериале
«Все осознала, прими меня назад»: Наталья Шевель умоляет бывшего супруга Ивана Краско вернуться к ней
Объявление о продаже дома Джигана и Оксаны Самойловой оказалось фейком
Выздоровела первая и единственная пациентка с коронавирусом в Зауралье